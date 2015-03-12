Четверо подозреваемых в убийстве Немцова обжаловали свой арест
Подозреваемые в убийстве оппозиционера Бориса Немцова Заур Дадаев, Тамерлан Эскерханов, Анзор Губашев и Хамзад Бахаев обжаловали свой арест.
Об этом заявила пресс-секретарь Басманного суда Анна Фадеева, сообщает ТАСС.
"Накануне вечером в суд поступила апелляционная жалоба адвоката на постановление об аресте Дадаева", - сказала она.
По словам Фадеевой, ранее в суд поступили жалобы от еще троих фигурантов дела - Тамерлана Эскерханова, Анзора Губашева и Хамзада Бахаева.
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Как сообщал УНИАН, ранее Дадаев заявил, что дал признательные показания, чтобы спасти своего подчиненного.
Немцов был убит в ночь на 28 февраля неподалеку от Кремля.
По горячим следам преступников найти не удалось, но через неделю после убийства начались задержания. Всего были задержаны, а потом и арестованы пять человек, двое обвиняемых и трое подозреваемых: Заур Дадаев, Анзор Губашев, Шадид Губашев, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.