Кинорынок Китая впервые стал крупнейшим в мире

Кассовые сборы китайских кинотеатров впервые в истории опередили сборы американских, сообщает Lenta.ru со ссылкой на китайскую исследовательскую компанию Entgroup.

В феврале китайские кинотеатры собрали почти 647 миллионов долларов. Кассовые сборы в США за этот же период составили 640 миллионов долларов. Такой результат сделал Китай на один месяц крупнейшим кинорынком мира.

Читайте такжеОрнеллу Мути приговорили к лишению свободы за прогул спектакля ради ужина с Путиным

Основными причинами рекордных кассовых сборов стали новогодние праздники по лунному календарю. В Китае в это время в прокат вышли картины «The Man from Macao II» с Чоу Юньфатом в главной роли и «Dragon Blade» с Джеки Чаном. Напротив, в США февраль считается «мертвым сезоном».