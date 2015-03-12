В Голландии отменили закон о персональных данных

Заявление в суд подала правозащитная организация Bits of Fredom, которая утверждает, что этот акт нарушает право человека на частную жизнь, передает Би-би-си.

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Директива ЕС, на которой основывался закон, была разработана для борьбы с серьезными правонарушениями.

Министр юстиции уже заявил, что разочарован решением суда и будет подавать апелляцию.