В Голландии отменили закон о персональных данных
07:09, 12 марта 2015Мир
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Голландский суд отменил закон, который предписывал телекоммуникационным компаниям хранить данные о пользователях для предоставления их полиции.
Минюст Голландии разочарован решением суда / transformanceadvisors.com
Заявление в суд подала правозащитная организация Bits of Fredom, которая утверждает, что этот акт нарушает право человека на частную жизнь, передает Би-би-си.
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Директива ЕС, на которой основывался закон, была разработана для борьбы с серьезными правонарушениями.
Министр юстиции уже заявил, что разочарован решением суда и будет подавать апелляцию.
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