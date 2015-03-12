Могерини поручат составить план противодействия российским СМИ

Об это говорится в проекте поручения, подготовленном для саммита ЕС, сообщают РИА Новости со ссылкой на Reuters.

"Европейский совет предлагает Высокому представителю (Могерини)… подготовить к июню план действий по стратегической коммуникации в поддержку свободы СМИ и европейских ценностей", — цитирует агентство черновик документа.

Предполагается, что документ будет принят на саммите ЕС 19-20 марта, следующая встреча европейских лидеров состоится в июне — именно к этому сроку Могерини предлагается подготовить свою программу.

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Ранее Могерини заявляла, что Евросоюз работает над стратегической коммуникацией, чтобы противостоять "пропаганде на русском языке" не только в регионе восточного партнерства или в России, но и в ЕС.

Кроме того, министры иностранных дел Эстонии, Литвы, Дании и Великобритании в совместном обращении предложили, чтобы Евросоюз создал европейский телеканал, рассчитанный на русскоговорящих жителей сообщества. За создание подобного ТВ также выступила Украина.