В Британии принят запрет брендинга на сигаретах

Предполагается, что с 2016 года все сигаретные пачки в Великобритании будут выглядеть одинаково, передает Русская служба Би-би-си.

Сигареты всех марок будут продаваться в одинаковых пачках коричневого цвета с надписями и изображениями, предупреждающими о вреде курения.

Темный цвет, по замыслу правительства, выглядит менее привлекательно, чем белый, и сам по себе предупреждает об опасности. Однако это решение еще должна одобрить Палата лордов.

В 2011 году правительство объявило, что намерено стандартизировать вид сигаретных пачек, однако министры прохладно восприняли эту новость, ожидая противостояния табачных компаний. Но в новом исследовании, составленном педиатром сэром Сирилом Чантлером, говорилось о том, что изменение упаковки повлечет за собой скромное, но существенное уменьшение количества курильщиков.

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Более 600 детей в возрасте от 11 до 15 лет каждый день выкуривают первую сигарету в жизни. Это более 200 тысяч детей в год. В отчете говорилось, что их число может быть уменьшено на скромные 2% - однако это означает, что в стране будет на четыре тысячи курильщиков меньше.

Сторонники реформы говорят, что это "крупнейшая реформа, которая касается здоровья нации".

Однако Ассоциация производителей табачной продукции утверждает, что не существует достаточных подтверждений того, что такая политика будет эффективной. Один из табачных производителей - компания Philip Morris - обещала подать в суд на Британию, если и примет новый антитабачный закон.