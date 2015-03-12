Жилье журналистки, которая писала о подозреваемых в убийстве Немцова, обыскали

Об этом сообщает глава пробщественного надзорного комитета Антон Цветков, передает ТСН.

Меркачевой в это время не было дома.

Сообщается, что сотрудники, которые осуществляли обыск, сказали ее мужу, который находился в квартире с маленьким ребенком, что с журналисткой "хотят поговорить генералы".

В данный момент к Меркачевой дозвониться не удалось, ее телефон выключен.

Читайте такжеВ СК России пообещали допросить правозащитников, посетивших Дадаева

10 марта Меркачева на правах члена ОНК посетила СИЗО "Лефортово" и зашла в камеры к задержанным братьям Губашевым, а также к Зауру Дадаеву.

Они пожаловались ей на избиения при задержании. Сотрудники правоохранительных органов, по словам арестованных, связывали их, приковывали наручниками, надевали на головы пакеты и били.