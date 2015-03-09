В Стамбуле арестовали подозреваемых в убийстве таджикского оппозиционера

По сообщению турецких СМИ, Умарали Куватова похоронили сегодня, 9 марта. Во время траурной церемонии собравшиеся развернули плакаты, на которых было написано, что «убийцей» Умарали Куватова является президент Таджикистана Эмомали Рахмон, которого они называли «диктатором», передает радио "Свобода".

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Бизнесмен Умарали Куватов ранее имел тесные связи с президентом Эмомали Рахмоном, но стал его оппонентом. В Душанбе его разыскивали по обвинению в мошенничестве. Умарали Куватов называл эти обвинения политически мотивированными.