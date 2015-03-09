Пан Ги Мун призвал мировое сообщество спасти древности Ирака

"Генеральный секретарь призывает международное сообщество как можно скорее положить конец подобной террористической деятельности и противостоять контрабанде культурных артефактов", - говорится в заявлении пресс-службы генсека, передает Би-би-си.

Читайте такжеИсламисты уничтожили коллекцию древних статуй в Ираке (видео)В заявлении генсека ООН говорится, что преднамеренное уничтожение памятников культуры является военным преступлением и виновные должны быть привлечены к ответственности.

В воскресенье джихадисты уничтожили руины древнего иракского города Дур-Шаррукин, который был основан в 717 году до н.э. царем Саргоном II. В четверг стало известно, что боевики "Исламского государства"уничтожили памятники древнего ассирийского города Нимруд.