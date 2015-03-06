В Ираке боевики бульдозерами уничтожают руины древнего ассирийского города

Министерство туризма и древностей Ирака сообщает, что боевики начали разрушение после дневной молитвы 5 марта, передает радио "Свобода".

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По сообщению, грузовики, которые также могут быть использованы для вывоза артефактов, зафиксировали и в 30 км к юго-востоку от Мосула.

В министерстве заявили, что пока не знают объемов разрушений исторического города, основанного около 3,3 тыс. лет назад на реке Тигр.

В ЮНЕСКО уже отреагировали на действия исламистов, осудив разрушение древнего города. "Мы не можем больше молчать. Разрушение мирового культурного наследия - это военное преступление. Я призываю всех политических и религиозных лидеров выступить против этого варварства", - подчеркнула глава ЮНЕСКО Ирина Бокова, передает Би-би-си.

Напомним, неделю назад группировка "Исламское государство" распространила видеозапись, на которой исламисты разрушают кувалдами статуи и скульптуры в античном музее города Мосул, который боевики "Исламского государства" захватили в июне 2014 года. На видео также показано, как человек разрушает крылатого быка, который является ассирийским дохристианским божеством.