В Ираке боевики бульдозерами уничтожают руины древнего ассирийского города
Боевики группировки "Исламское государство" начали уничтожать бульдозерами руины древнего ассирийского города Нимруд на севере страны.
Министерство туризма и древностей Ирака сообщает, что боевики начали разрушение после дневной молитвы 5 марта, передает радио "Свобода".
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По сообщению, грузовики, которые также могут быть использованы для вывоза артефактов, зафиксировали и в 30 км к юго-востоку от Мосула.
В министерстве заявили, что пока не знают объемов разрушений исторического города, основанного около 3,3 тыс. лет назад на реке Тигр.
В ЮНЕСКО уже отреагировали на действия исламистов, осудив разрушение древнего города. "Мы не можем больше молчать. Разрушение мирового культурного наследия - это военное преступление. Я призываю всех политических и религиозных лидеров выступить против этого варварства", - подчеркнула глава ЮНЕСКО Ирина Бокова, передает Би-би-си.
Напомним, неделю назад группировка "Исламское государство" распространила видеозапись, на которой исламисты разрушают кувалдами статуи и скульптуры в античном музее города Мосул, который боевики "Исламского государства" захватили в июне 2014 года. На видео также показано, как человек разрушает крылатого быка, который является ассирийским дохристианским божеством.