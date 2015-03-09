Норвегия начинает масштабные военные учения у границы с Россией
02:01, 09 марта 2015Мир
4547 0
Военные учения Joint Viking стартуют в понедельник на севере Норвегии недалеко от границы с Россией.
Норвегия начинает масштабные военные учения у границы с Россией / geoffreyroucourt.files.wordpress.com/
В маневрах, которые станут крупнейшими с 1967 года на севере королевства, будут задействованы 5 тыс. военных и 400 единиц военной техники. В учениях будут задействованы все виды вооружения, передает Росбалт.
Читайте такжеВеликобритания заинтересована в усилении обороноспособности украинской армии - Хеммонд
Движение колонн с техникой началось еще на прошлой неделе, в норвежский Финнмарк перебрасываются значительные группы военнослужащих и военная техника.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter