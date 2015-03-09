Норвегия начинает масштабные военные учения у границы с Россией



В маневрах, которые станут крупнейшими с 1967 года на севере королевства, будут задействованы 5 тыс. военных и 400 единиц военной техники. В учениях будут задействованы все виды вооружения, передает Росбалт.

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Движение колонн с техникой началось еще на прошлой неделе, в норвежский Финнмарк перебрасываются значительные группы военнослужащих и военная техника.