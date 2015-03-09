В Петербурге на акции в поддержку Савченко задержаны 3 человека
В ходе несогласованной акции в поддержку украинского летчицы и депутата Верховной Рады Надежды Савченко в Санкт-Петербурге задержали трех человек.
Полицейские проводили активистов в машину, которая затем должна была доставить их в отделение, передает Росбалт.
Как сообщил активист Валерий Угаров, людей задержали, когда те развернули флаг Украины. Им вменяют статью 20.2 КоАП РФ. По его данным, задержанных пятеро.
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При этом правоохранители все же позволили активистам выстроиться в цепочку и взяться за руки. Участники акции прикрепили к своей одежде желто-голубые ленты, некоторые держали в руках подсолнухи. Никаких лозунгов участники не скандировали.
Активисты вступили в словесную перепалку с фотографами, которые пытались поймать интересный кадр. Дело в том, что акция проходила у витрины магазина, которая была украшена надписью "50 оттенков серого". Журналисты хотели сфотографировать людей с сине-желтыми лентами на фоне рекламы известного эротического бестселлера, чем раздражали активистов. Однако дальше брани конфликт не зашел.
В целом акция продлилась около 20 минут.