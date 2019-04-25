В Чистый четверг в Иерусалиме состоялось таинство омовения ног (фото, видео)

Завтра, 26 апреля, в Иерусалим должна прибыть делегация Украинской православной церкви.

Сегодня христиане восточного обряда отмечают Чистый четверг. По традиции, в этот день следует обязательно искупаться, потому что вода приобретает благодатную силу и смывает грехи и неприятности.

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В Иерусалиме у храма Гроба Господня сегодня проходит таинство омовения ног, которое проводит Иерусалимский патриарх - как это делал Иисус Христос во время Тайной вечери с учениками, говорится в сюжете ТСН.

С самого утра на улицах, стенах и крышах возле храма Гроба Господня собирались сотни людей. От такой толпы даже звонари растерялись и ударили в колокола раньше времени.

Отмечается, что завтра, 26 апреля, в Иерусалим должна прибыть делегация Украинской православной церкви во главе с митрополитом Луцким и Волынским Михаилом. Также должны прибыть несколько десятков народных депутатов, которые в субботу вместе со священнослужителями и другими верующими будут наблюдать за схождением Благодатного огня.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 28 апреля, православные христиане отмечают Пасху.