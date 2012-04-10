пасха – один из самых больших и важных праздников для христиан всего мира. О масштабности этого праздника как раз и говорят разнообразные традиции и блюда, которые связанны с этим днем. Но главное – это вера, которая за этим стоит. Для украинцев Пасха – это не только разноцветные писанки и вкусный кулич. Это Великий день, особый праздник, когда следуют традициям и верят в чудо.