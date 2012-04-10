В Великий пост Церковный устав призывает отказаться полностью от пищи животного происхождения (мясо, яйца, молоко). В понедельник, среду, пятницу предписывается сухоядение (вода, хлеб, фрукты, овощи, компоты). Во вторник, четверг – горячая пища без масла.
В субботу, воскресенье – пища с растительным маслом. Рыба разрешается только в дни двунадесятых праздников – Благовещение и Вход Господень в Иерусалим. В Лазареву субботу разрешается рыбная икра. В понедельник первой недели рекомендовано полное воздержание от пищи, в Великую пятницу на Страстной неделе – до выноса плащаницы.