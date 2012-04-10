ПАСХА
История, традиции и символы праздника
Каждый год в весеннюю пору, когда ярко светит солнце, христиане всего мира отмечают светлый праздник Пасхи. По своей значимости его считают самым важным событием в христианском мире. В этом году православные отмечают Пасху 28 апреля, католики – неделей раньше, 21 апреля. Мы собрали самые интересные факты об этом празднике, а также самые древние традиции и символы Пасхи.
Слово "Пасха" греческого происхождения, которое означает "избавление". Господь воскрес, и люди радуются этому. Жизнь одержала победу над смертью. В этот день вместо обычного приветствия верующие говорят друг другу: "Христос Воскресе!", а в ответ слышат: "Воистину воскресе!".

Церковь празднует Пасху 40 дней – столько же, сколько Христос провел времени вместе с учениками после Своего Воскресения. Первую неделю Пасхи называют Светлой или Пасхальной седмицей.
Пасху всегда отмечают весной, но день празднования меняется каждый год.Существует способ, благодаря которому можно самостоятельно вычислить дату праздника. Для этого понадобится лунный календарь. Нужно посмотреть, в какой день будет первая полная луна, следующая за днем весеннего равноденствия (его отмечают 21 марта). Первое воскресенье, которое наступает после полнолуния, и станет днем Великой Пасхи. Такой способ вычисления пасхального воскресенья был установлен Первым Вселенским Собором в 325 г.н.э.
Подготовка к Пасхе
Пасхе предшествует Великий пост – самый длительный в году. В 2019 году он продолжается 48 дней – начинается 11 марта и длится до 27 апреля. В течение 40 дней, символизирующих Бога, проведшего в пустыне это время в посте и молитве, люди пытаются пройти его путь, очищаясь от грехов и стараясь стать лучше.
В Великий пост Церковный устав призывает отказаться полностью от пищи животного происхождения (мясо, яйца, молоко). В понедельник, среду, пятницу предписывается сухоядение (вода, хлеб, фрукты, овощи, компоты). Во вторник, четверг – горячая пища без масла.

В субботу, воскресенье – пища с растительным маслом. Рыба разрешается только в дни двунадесятых праздников – Благовещение и Вход Господень в Иерусалим. В Лазареву субботу разрешается рыбная икра. В понедельник первой недели рекомендовано полное воздержание от пищи, в Великую пятницу на Страстной неделе – до выноса плащаницы.
Последняя неделя Великого поста для верующих – самый сложный и волнительный период. Ее называют Страстной. Каждый день этой недели напоминает о том, как завершалась земная жизнь Иисуса Христа. Предшествует ей Вербное воскресенье, которое напоминает о входе Господа в город Иерусалим.

Великий четверг Страстной недели еще называют Чистым. Много веков назад наши предки очень ждали этот день и начинали его с купания еще до восхода солнца. Также в этот день подстригали волосы и умывались"из серебра" – бросали любое серебро в воду и после этого умывали ею лицо. Наши предки верили, что такие обряды сохраняют красоту и здоровье верующих людей.
Страстная пятница – самый строгий день Страстной недели. Верующим в этот день принято полностью отказаться от еды. Вечером можно съесть хлеб и выпить воды. Также в пятницу перед Пасхой стоит избегать веселья и различных развлечений.
Работать физически в Страстную пятницу не рекомендуется, но разрешено выпекать куличи. В народе говорят, что выпечка, приготовленная в Великую пятницу, не портится и не покрывается плесенью, а также имеет целебную силу.
Пасхальные куличи
Выпекание пасхального кулича и его появление на столе – одна из главных пасхальных традиций, которая сохранялась нашими бабушками даже во время строжайшего советского дефицита. История пасхальных куличей длится уже тысячелетия. Куличи возникли задолго до христианства и, как многие явления языческого мира, плавно перешли и в религиозное общество. Сейчас кулич – главное блюдо на пасхальном столе. Собрав в себя множество символов современного и обрядового мира, кулич демонстрирует нам все тот же круговорот жизни и Воскресение, о котором мы вспоминаем во время Пасхи.
К выпеканию куличей всегда готовились заранее. Создавали атмосферу в доме, которая настраивала хозяйку на нужный лад, читались молитвы. Часть традиций сохранилась и до сих пор у наших бабушек. Тесто должно всходить и вымешиваться в тишине и покое, поскольку это священное семейное таинство, от которого, считали наши предки, зависела жизнь семьи и рода.
Если вы хотите выпекать куличи самостоятельно, подготовьтесь к этому со всей серьезностью. Не готовьте тесто в спешке или плохом состоянии духа. Считается, что еда вбирает в себя энергию хозяйки, и, если вы не хотите накормить в эти святые дни свою семью раздражением и усталостью – позаботьтесь о своем душевном состоянии. Помните: приготовление кулича – всегда таинство.
Как и другая обрядовая еда, кулич вобрал в себя всю символику жизни и стал квинтэссенцией пасхального стола. Пасхальный кулич главенствует на праздничном столе, именно с него начинается трапеза в этот день.
В первую очередь, Пасхальный кулич – это символ Тела Христа, погибшего за грехи человечества, а также преломленного на Тайной Вечере хлеба. Кроме того, кулич символизирует богатство и плодородие, поскольку в его составе много «дорогих» составляющих – яйца, масло, которые по весне были «деликатесами».

Долгое «созревание» теста, его расстаивание – символ долгого времени, необходимого для созревания всех новых жизней в семье и роду. Ну и белая шапка является символом святости происходящего и чистоты помыслов преломляющих хлеб.
КЛАССИЧЕСКИЙ КУЛИЧ ПАСХАЛЬНЫЙ НЕЧЕРСТВЕЮЩИЙ
Ингредиенты:
молоко 1 стакан
сухофрукты 300 г
сливочное масло 200 г
сахар 300 г
мука 1.3 кг
дрожжи 20 г
яйца 8 шт.
ванильный сахар 1 ч.л.
Глазурь:
яичные белки 2 шт.
сахар 100 г
Время приготовления: 3 часа
Почему на Пасху красят яйца?
С праздником Пасхи связано много традиций, ритуалов и обычаев. Это и зажжение Благодатного огня, символизирующего свет в гробе Господа, который означал его воскрешение. И традиция помогать убогим и нищим, делясь одеждой и едой в этот день, чтобы и они могли присоединиться к празднованию Пасхи. Этот день принято встречать в чистой или новой одежде, потому что она символизирует начало новой жизни. А саму новую жизнь представляют пасхальные яйца, которые в больших количествах красят в Страстную Субботу.
У христиан яйцо ассоциируется с появлением новой жизни. Ведь в скорлупе действительно теплится новая жизнь, пока еще не открытая ни для кого, но она, находясь под защитой, растет и развивается, чтобы в один прекрасный момент открыться всему миру. Но для чего каждый год мы раскрашиваем яйца в причудливые цвета и узоры? Вообще, разноцветные орнаменты – это более позднее явление, первоначально яйца красили только в красный цвет. И версий, объясняющих это, существует несколько.
Бытует мнение, что христианская святая Мария Магдалина, очень преданная учению Христа, будучи свидетельницей его распятия и воскрешения, пришла к самому императору, чтобы сообщить об этом чуде. Но в те времена, чтобы попасть на аудиенцию, необходимо было принести пожертвование. Для бедных людей достаточно было хотя бы яйца. Что она и сделала. Но император рассмеялся, не веря словам Марии, сказав, что не может человек воскреснуть точно так же, как не может яйцо вдруг стать красным. И на глазах у всех оно стало приобретать пурпурный оттенок.
По другой версии Мария преподнесла яйцо императору в качестве подарка. Но чтобы придать ему вид сувенира, раскрасила яйцо в красный цвет, нанеся на него первые две буквы торжественной фразы "Христос Воскрес!".

Еще одна версия гласит, что в былые времена во время поста люди в больших количествах употребляли яйца. Чтобы они дольше хранились, их варили. А чтобы отличить вареные яйца от сырых, их попросту окрашивали.
Сегодня существует множество вариантов, какими сделать праздничные яйца на Пасху. Кто-то по старинке красит их луковой шелухой, а кто-то делает из яиц настоящее произведение искусства.
Пасха в разных странах мира
Пасха — один из главных и любимых праздников христиан всего мира: победа жизни над смертью, света над тьмой. В каждой стране существуют свои традиции празднования этого дня.
Болгария
Пасхальные традиции в Болгарии не так уж и отличаются от украинских. На Пасху вокруг большого пасхального хлебавыкладывают крашеные яйца. Как и мы, болгары стучат пасхальными яйцами до тех пор, пока на одном из них не появится трещина, и желают при этом друг другу удачи. Самым удачливым считается тот, у кого дольше других пасхальное яйцо останется целым.
Польша
Здесь Пасху празднуют два дня. За столом собираются все поколения семьи. Праздничная трапеза начинается с молитвы. Завтрак состоит из освященной пасхи, яиц, хрена, мяса и колбасы. Следующий за Пасхальным воскресеньем – Мокрый понедельник. Поляки щедро поливают друг друга водой, но никто не обижается, все остаются довольными, если на них попала священная влага. Считается, что вода приносит здоровье, удачу и прибыль в хозяйстве.
Англия
В Англии Пасха считается более важным праздником, чем Рождество. Перед Пасхой все школы в стране закрываются на две недели. Пасхальная служба заканчивается в полночь. После этого все поздравляют друг друга с окончанием Великого поста и началом новой жизни. Церкви украшают ветками деревьев с набухшими почками, нарциссами и разукрашенными яйцами. После пасхальной службы принято проводить время в кругу семьи, есть пасхальный кулич и угощать друг друга шоколадными яйцами.
Германия
Кроме расписных пасхальных яиц, у немцев есть другие символы праздника. Например, это пасхальный кролик, который, как считается, приносит детям крашеные яйца. Именно Германия считается родиной пасхального кролика. Есть еще один символ – пасхальное дерево, украшенное яйцами. А еще в Германии до сих пор существует старинный обычай – традиционное пасхальное конное шествие.
Италия
Пасха для итальянцев – скорее, гастрономический праздник. В этот день устраиваются пасхальные завтраки, где едят раскрашенные яйца, сырный кулич и неополитанский пирог. Также на Пасху в Италии готовят жареного молодого барашка или козленка. Не обходится праздник и без традиционной мессы на главной площади Ватикана, которую проводит сам Папа Римский.
Франция
Уже за месяц до Пасхи во всех магазинах Франции начинаются продажи шоколадных яиц, курочек, петухов и кроликов. В день Пасхи, рано утром, родители прячут шоколадные яйца в саду, а дети, проснувшись, находят их под кустами, в цветах, в траве. Они складывают найденные сладости в корзинку и лакомятся ими за завтраком. Свои дома к Пасхе французы украшают ленточками, гирляндами и колокольчиками.
Испания
Празднование Пасхи в Испании начинается с утренней службы и заканчивается праздничным ужином с крашеными яйцами и пирогом. Всю неделю до Пасхи в Испании проходит Семана Санта (наша Страстная неделя). В это время многие заведения закрыты. По улицам проходят процессии, участники которых одеваются в необычные одежды.
США
В Штатах празднуют Пасху по-разному, поскольку это многонациональная страна. Во многих городах проходят пасхальные уличные шествия. Существует традиция, когда дети приходят к Белому дому с корзинами раскрашенных яиц и участвуют в соревновании – кто дальше прокатит яйцо вниз по лужайке. Традиционный пасхальный стол у американцев таков: ветчина, картофель, фруктовый салат и овощи. Символом Пасхи в Америке считается лилия.
Австралия
Пасху тут отмечают на природе. Считается, что в этот праздник воздух становится чистым, а вода в источниках приобретает свойства, подобные святой воде. Главным праздничным блюдом в Австралии на Пасху есть жареная баранина или цыпленок, а на сладкое принято есть торт-безе, украшенный фруктами. Как и немцы, австралийцы заготавливают к Пасхе шоколадные яйца. Самые популярные – яйца в виде пасхального кролика и билби, редкого австралийского животного. Кроме того, на Пасху ежегодно здесь проводят фестиваль воздушных шаров.
Пасхальные блюда разных стран мира
Пасхальное меню ассоциируется с куличом, творожной пасхой и крашеными яйцами. Но за границей в этот день подают на стол совсем другие блюда. Одни иностранцы пекут аналоги наших сладких куличей, другие предпочитают мясное, а некоторые и вовсе готовят пивную кашу с мороженым.
Пасхальные зайцы
В США ежегодично на Пасху дeти уcтpаивают Easter Egg Hunt — пacxaльную oxoту зa яйцaми, зaблaгoвpeмeннo cпpятaнными взpocлыми пo вceму дoму и вo двope пoд пacxaльными зайцами (easter bunny). Заяц, несущий яйца – это еще языческая традиция, принесенная в США немецкими иммигрантами. В язычестве яйцо символизировало жизнь, а зайцы – плодовитость. В различных верованиях встречались и другие животные (лиса, петух), связанные с этим культом, но постепенно заяц «вытеснил» всех.
Козунак
В Болгарии и Румынии на Пасху традиционно пекут козунак. Эта выпечка очень похожа на наши куличи. С одним отличием: разнообразие начинок ограничено лишь здравым смыслом и фантазией пекаря. Внутри может оказаться что угодно: от классических творога и изюма до неожиданных лукума и тыквенного пюре или фисташек, клюквы и ежевики. Ну и козунак отличается от кулича внешне.
Мазурка
В Польше не представляют Пасхи без мазурки — песочного пирога с фруктовой или ореховой начинкой. Изначально мазурку готовили со сливами и яблоками, но в современных рецептах чаще встречаются апельсины или лимоны. Еще в начинку принято добавлять измельченный миндаль или грецкие орехи, а сверху пирог посыпают сахарной пудрой или украшают глазурью.
Жареный цепленок
Французы не прочь отведать на Пасху мясного. Традиционное блюдо — жаренный цыпленок с прованскими травами, тмином, чесноком и оливковым маслом. На гарнир французы подают зеленую фасоль и печеный картофель.
Магирица
В православной Греции на Пасху едят и жаренного ягненка, как во Франции и Британии, и сладкий хлеб, как в Польше. В канун праздника, вечером Великой субботы, греки готовят магирицу — сытный суп с потрохами, яично-лимонной заправкой и зеленью. Это первое мясное блюдо разговения после Великого поста, и традиционно его готовят из ливера пасхального ягненка. Магирицу обычно подают на стол ночью, сразу после Пасхальной службы.
Кoлoмбa
Итальянская пасха (коломба, панеттоне, пандоро) – классическая пасхальная выпечка из дрожжевого теста в Италии. Очень мягкая и нежная, буквально тает во рту, долго сохраняет свежесть.

Следует заметить, что итальянской пасхой многие называют кулич панеттоне, хотя он является больше рождественским видом выпечки. Традиционный итальянский пасхальный кулич – это именно коломба (La Colomba). Это овальная выпечка неровной формы в виде символического голубя. В классическом варианте коломбы сверху присутствует сахарная глазурь и миндальные лепестки, а начинкой служат цукаты с изюмом. Вариаций начинки итальянской пасхи очень много: лимонный и сливочный кремы, алкогольные пропитки, шоколад.
Пасхальный барашек
Главный символ Пасхи в Германии — заяц. К празднику немцы пекут печенье с ушами и торты с марципановыми морковками, украшают заячьими фигурками дом, для детей покупают зайцев из шоколада и мармелада. Второй по популярности персонаж — барашек. Сладкий пирог в виде агнца в Германии красуется на каждом пасхальном столе.
Торрихас
Даже в Страстную неделю испанцы не могут отказать себе в удовольствии полакомиться сладеньким. Единого рецепта торрихас нет, в каждой семье их готовят по-своему. Но общий принцип простой: ломтики хлеба вымачивают с медом и специями в молоке, вине или ликере; затем макают в яичный желток и обжаривают в оливковом масле. Кстати, это блюдо очень похоже на наши старые-добрые гренки.
Фиголли
На Мальте существует традиция на Пасху выпекать фигурки – фиголли (в том числе и в виде зайцев) из песочного теста с марципановой начинкой. Фиголли, как правило, украшают глазурью светлых цветов, кондитерскими жемчужинами и шоколадными яйцами.
Маамуль
Христиан Ливана не обошла стороной традиция есть на Пасху сладости. Здесь, помимо крашеных яиц, обязательно пекут манное печенье маамуль. А поскольку Пасха для ливанцев – праздник семейный, то и в приготовлении главного пасхального блюда участвует вся семья, причем каждый отвечает за свой ингредиент. Женщины традиционно замешивают тесто, остальные делают начинку.
Мямми
Ближайший аналог финского пасхального блюда мямми — пиво с мороженым. Тем удивительнее, что едят его обычно в Страстную пятницу. Мямми — это каша из ржаной муки и солода, которую готовят несколько часов в печи, затем охлаждают и едят со сливками или ванильным мороженным.
пасха – один из самых больших и важных праздников для христиан всего мира. О масштабности этого праздника как раз и говорят разнообразные традиции и блюда, которые связанны с этим днем. Но главное – это вера, которая за этим стоит. Для украинцев Пасха – это не только разноцветные писанки и вкусный кулич. Это Великий день, особый праздник, когда следуют традициям и верят в чудо.
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Автор: Вероника Кордон