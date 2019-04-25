Джонни Депп планирует обручиться с 20-летней российской танцовщицей - СМИ

Актер Джонни Депп планирует обручиться с 20-летней российской танцовщицей и для этого едет в Россию.

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Об этом сообщили в Daily Mail. Известно, что актер познакомился с Полиной Глен в Лос-Анджелесе в 2018 году. Молодая девушка понравилась ему, потому что не узнала актера, который устал от внимания фанатов. На данный момент она уже переехала на виллу Деппа, хотя пара старается скрыть свои отношения.

Отмечается, что влюбленные заставляют всех, кто бывает у них дома, подписывать соглашение о неразглашении информации.

В издании также сообщают, что отношения у пары достаточно серьезные. Депп даже планирует поехать в РФ, чтобы узнать родителей возлюбленной и попросить у них ее руки.

Как сообщал УНИАН, ранее британская певица Адель разошлась со своим мужем Саймоном Коннекки после 8 лет совместной жизни.