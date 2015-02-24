Индию, Бразилию и Турцию признали самыми опасными странами для путешественниц

Индия признана самой опасной страной для путешественниц, опередив Бразилию и Турцию, которые оказались на втором и третьем местах в соответствующем рейтинге. Список государств, в которых туристкам стоит соблюдать осторожность, был составлен редакцией The Daily Mail и опубликован онлайн-версией издания. В него вошло десять стран, передает Lenta.ru.

Индия оказалась на первом месте в антирейтинге из-за рекордной частоты случаев изнасилования (в том числе и группового) туристок и местных жительниц. По данным национального бюро регистрации преступлений в Индии, каждые 20 минут в стране происходит одно изнасилование.

Бразилия получила второе место в отрицательном топе также благодаря статистике надругательств над женщинами (рост числа подобных преступлений составил 157 процентов с 2009 по 2012 год, пишет издание).

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Турция удостоилась «бронзы» из-за того, что в стране довольно часты случаи насилия по отношению к представительницам слабого пола, а обсуждение подобных прецедентов является табу.

Топ-10 стран, в которых туристки чаще всего подвергаются опасности (харассмент, домогательства, насилие):

1. Индия

2. Бразилия

3. Турция

4. Таиланд

5. Египет

6. Колумбия

7. ЮАР

8. Марокко

9. Мексика

10. Кения

Топ-лист был составлен путем опроса экспертов (пишущих о туризме журналистов и блогеров, профессиональных путешественников). Редакция также проанализировала статистические данные ряда государственных организаций (таких, как Национальное бюро регистрации преступлений в Индии, Министерство здравоохранения Бразилии, Центр по борьбе с домашним насилием в Таиланде). Журналистами были взяты в расчет и рейтинги, составленные международной маркетинговой компанией YouGov.

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В 2014 году австралийские правозащитники Caritas Australia признали самой опасной страной для женщин Демократическую Республику Конго.