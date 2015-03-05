В аэропорту Катманду из-за аварии с самолетом застряли тысячи пассажиров

17:21, 05 марта 2015
Мир
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Тысячи пассажиров не могут вылететь из единственного международного аэропорта Непала в столице страны Катманду, из-за последствий аварии на летном поле.

В Непале застряли тысячи пасажиров/ trend.az

Все международные рейсы отменены со среды, после того как самолет авиакомпании Turkish Airlines совершил аварийную посадку и съехал со взлетно-посадочной полосы, передает Би-би-си.

В результате инцидента никто не пострадал, однако самолет был поврежден - у него подломилось переднее шасси - и его до сих пор не удается убрать с летного поля.

На помощь непальцам прибыла команда экспертов из Индии, которая привезла с собой необходимое оборудование.

Напомним, самолет компании Turkish Airlines разбился после выезда за пределы взлетно-посадочной полосы, когда пытался приземлиться в густом тумане в аэропорту столицы Непала Катманду. У Airbus A330 разрушилось переднее шасси, повреждения получил и нос лайнера.

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