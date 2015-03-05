В аэропорту Катманду из-за аварии с самолетом застряли тысячи пассажиров

Все международные рейсы отменены со среды, после того как самолет авиакомпании Turkish Airlines совершил аварийную посадку и съехал со взлетно-посадочной полосы, передает Би-би-си.

В результате инцидента никто не пострадал, однако самолет был поврежден - у него подломилось переднее шасси - и его до сих пор не удается убрать с летного поля.

На помощь непальцам прибыла команда экспертов из Индии, которая привезла с собой необходимое оборудование.

Напомним, самолет компании Turkish Airlines разбился после выезда за пределы взлетно-посадочной полосы, когда пытался приземлиться в густом тумане в аэропорту столицы Непала Катманду. У Airbus A330 разрушилось переднее шасси, повреждения получил и нос лайнера.