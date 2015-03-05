Литва и Польша готовы к появлению "зеленых человечков"

Об этом заявил находящийся с визитом в Литве главнокомандующий Вооруженными силами Польши генерал Мечислав Гоцул, сообщает Delfi.lt.

"Военные должны быть готовы к плохой погоде. А эта плохая погода - прежде всего "зеленые человечки". После сегодняшней встречи и информации из штаба у меня нет никаких сомнений, что ВС и Литвы, и Польши к этому готовы", - сказал Гоцул.

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По словам генерала, "гибридные угрозы" актуальны не только для вооруженных сил, но и для всей национальной системы, поэтому очень важно обеспечить хорошую связь между армией и службами внутренней системы.

Главнокомандующий ВС Литвы генерал-майор Йонас Витаутас Жукас также сообщил, что подготовка к таким угрозам ведется. Генерал, прежде всего, упомянул созданные в прошлом году национальные Силы быстрого реагирования, численность которых составляет 2,5 тыс. человек.