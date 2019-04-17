New York Times: Google следит за телефонами и «сливает» данные полиции

Технологический гигант фиксирует передвижение людей по всему миру, а теперь следователи используют эти данные, чтобы разыскать подозреваемых и свидетелей преступлений.

Когда прошлого декабря детективы в пригороде Финикса арестовали работника склада в рамках расследования убийства, они доверились новой технике раскрытия дела после того, как другие методы ничего не дали. Полицейские сказали подозреваемому по имени Йорг Молина, что у них есть данные о передвижении его до места, где девять месяцев назад убили мужчину.

Следователи раскрыли дело после того, как получили ордер на обыск, который обязывал Google предоставить информацию обо всех устройствах, зафиксированных возле места убийства. Потенциально они могли получить данные о движении каждого, кто был в том районе, пишет New York Times.

Также полицейские имели другие доказательства, включая видео, снятого камерами наблюдения, на котором зафиксированы выстрелы из белой Honda Civic. Такая же модель автомобиля была в собственности Молины. Однако, на видео не было ни лица злоумышленника, ни номерных знаков машины. Подозреваемый провел неделю в тюрьме, но дело против него развалилось. Следователи выяснили некоторые другие обстоятельства и отпустили его. В прошлом месяце полицейские арестовали другого мужчину – бывшего любовника матери Молины, который иногда брал его машину.

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Судебные ордеры, которые касались невероятной базы данных Google под названием Sensorvault, превратили бизнес по отслеживанию геолокации мобильных телефонов в электронный поводок для правоохранителей. В сфере повсеместного сбора данных технологическими компаниями это стало последним примером, как личная информация о том, куда вы ходите, кто ваши друзья, что вы читаете, едите, смотрите и когда это делаете, используется для целей, о которых многие даже не подозревают.

Случай в Аризоне демонстрирует возможности и риски новой следственной техники, использование которой стремительно выросло в последние полгода. Об этом изданию сказал сотрудник Google, проинформированный о полицейских запросах. Новый подход может помочь раскрыть преступления. Но он также может ударить по невинным людям.

Технологические компании на протяжении многих лет отвечали на судебные предписания предоставить информацию о конкретных пользователях. Новые ордера идут еще дальше, потому что они касаются потенциальных подозреваемых и свидетелей. К ним прибегают, когда дело заходит в тупик. По словам сотрудника Google, часто компания на основе одного ордера передает информацию о десятках или сотнях устройств. Чиновники из правоохранительных органов называют метод «удивительным», но осторожно уточняют, что это лишь один из инструментов.

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«Это не телеграфная лента, на которой написано: этот парень виноват», - сказал старший прокурор штата Вашингтон Гари Ернсдорфф, имевший дело с подобными ордерами в нескольких расследованиях.

Он отметил, что потенциальных подозреваемых все равно нужно тщательно проверить.

«Мы не собираемся никого наказывать только потому, что по данным Google он был в каком-то месте», - сказал прокурор.

Не известно, как часто данные от Google приводят к арестам или предъявлению обвинений. Потому что много расследований до сих пор открыты, а судьи часто блокируют ордера. По словам сотрудника Google, впервые такой подход использовали ФБР в 2016 году. А первый публично известный случай произошел в Северной Каролине в прошлом году. С тех пор методом начали пользоваться местные департаменты полиции по всем США, включая штаты Калифорния, Флорида, Миннесота и Вашингтон. По словам сотрудника Google, в этом году компания получила 180 запросов только за одну неделю. В компании официально отказались называть точные данные.

Новые ордера касаются конкретного района в конкретное время. Google берет данные из своей базы Sensorvault о зарегистрированных там устройствах. Все телефоны помечены как анонимные ID. Детективы изучают локации и закономерности передвижения, чтобы проверить, может ли какой-то из ID касаться преступления. Когда подозрения сужаются к нескольким устройствам, принадлежащим потенциальным подозреваемым или свидетелям, Google раскрывает имена пользователей и другую информацию о них.

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«Существует беспокойство относительно приватности из-за того, что наши телефоны позволяют следить за нами постоянно. А когда такие проблемы касаются еще и уголовных дел, всем стоит взять паузу и задуматься», - сказала адвокат Кэтрин Тернер, которая ведет несколько дел с применением новой техники.

Следователи сказали New York Times, что они не присылают ордера нового типа другим компаниям кроме Google. У Apple, как оказалось, нет возможности провести такой розыск. Google не раскрывает данных о работе Sensorvault. Но аналитик Аарон Иденс, который работает в участке шерифа округа Сан-Матео в штате Калифорния, рассказал о своем опыте оценки данных о сотнях телефонов. По его словам, большинство устройств на Android и некоторые iPhone отсылают данные в базу Google.