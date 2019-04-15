The New York Times узнал о том, что Google передает полиции США данные о пользователях

Например, в ходе расследования преступления полиция может запросить Google данные обо всех телефонах, которые были замечены компанией в районе происшествия.

Компания Google регулярно помогает правоохранительным органам США в поимке преступников, передавая им данные о местоположении своих пользователей.

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Правда, как выяснила The New York Times, в распоряжении полиции и ФБР оказываются данные не только подозреваемых, но и вообще всех пользователей компании, которые оказались поблизости от места совершения преступления, передает kommersant.

В ходе расследования преступления полиция может запросить Google данные обо всех телефонах, которые были замечены компанией в районе происшествия. Google использует свою базу данных истории местонахождений пользователей и направляет правоохранительным органам данные обо всех замеченных телефонах, при этом изначально не раскрывая никаких данных, кроме их местонахождения. Полиция отбирает те, которые могут представлять интерес для следствия, и запрашивает информацию о перемещении этих пользователей. Затем выбираются те, кто может быть преступником или свидетелем, и уже тогда полиция запрашивает полную информацию об этих пользователях на основании судебного ордера.

Как сообщает издание, органы правопорядка начали пользоваться сервисом отслеживания местоположения пользователей Google в 2016 году, но за последние полгода это сотрудничество стало особенно активным. Точное количество запросов, полученных технологическим гигантом, неизвестно, но, по данным источников газеты, в последнее время компания получала по 180 запросов в неделю.