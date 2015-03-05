Обама де-факто ввел эмбарго на поставки оружия в Украину - конгрессмен

Об этом он сообщил сегодня в ходе слушаний в Комитете Палаты представителей США по иностранным делам, передает Голос Америки.

"Задержка поставок оружия - это, по сути, отказ. Поэтому де-факто мы имеем эмбарго на поставку оборонительных вооружений в Украине. Мне и многим другим, видимо, это напоминает войну на Балканах, когда мы также приложили все усилия, чтобы боснийцы и хорваты не получили возможность защищать себя от агрессии Милошевича. Теперь мы видим повторение той же политики в случае нашего друга и союзника Украины", - заявил Смит.

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Законодатель также отметил, что украинцы "требуют защитных вооружений немедленно", и добавил, что вся ответственность за отказ предоставления Украине вооружений лежит на президенте США Обаме.

Конгрессмен-республиканец Родни Фрелингайзен в ходе слушаний рассказал, что Обама не ответил на три письменных запроса по поводу предоставления поддержки Украине как стране, которая является союзником США за пределами НАТО.

"Я уже трижды писал президенту по поводу предоставления Украине поддержки, как стране, которая является союзником США за пределами НАТО, и ни разу не получил ответа. Но нам нужно что-то делать", - отметил Фрелингайзен.