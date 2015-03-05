Суд Амстердама определит судьбу скифского золота из Крыма до 1 апреля
Окружной суд Амстердама к 1 апреля определится в вопросе участия правительств Украины и Нидерландов в деле о скифском золоте.
Об этом сказала специалист по коммуникациям пресс-службы окружного суда Амстердама Фатима Эль-Гуэрири, сообщает ТАСС.
Ранее крымским музеям было дано время до 4 марта, чтобы ответить на ряд вопросов, поставленных Университетом Амстердама (отвечает за сохранность коллекции).
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"Мы получили реакцию крымских музеев. Теперь к 1 апреля суд должен вынести решение по вопросу участия украинского и голландского правительства в качестве заинтересованных сторон", - уточнила Эль-Гуэрири.
По ее словам, соответствующий запрос Нидерланды направили в январе, а Украина - в феврале. "Российские власти не подавали запроса на участие в деле в качестве заинтересованной стороны", - уточнила Эль-Гуэрири.