В США начался суд над бостонским террористом Царнаевым

Напомним, жертвами взрывов стали 3 человека, еще 264 человека пострадали.

В случае признания виновным Джохару Царнаеву грозит смертная казнь, передает Би-би-си. Судебный процесс, предположительно, продлится от трех до четырех месяцев.

По версии следствия, братья Джохар и Тамерлан Царнаевы, , организовали взрывы на марафоне в Бостоне 15 апреля 2013 года. Джохар был впоследствии задержан, а Тамерлан убит полицейскими в ходе попытки задержания.