В США начался суд над бостонским террористом Царнаевым
18:39, 04 марта 2015Мир
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В США начался суд над Джохаром Царнаевым, обвиняемым в организации взрывов на финише бостонского марафона в апреле 2013 года.
В США начинается суд над Царнаевым / instamood.livejournal.com
Напомним, жертвами взрывов стали 3 человека, еще 264 человека пострадали.
В случае признания виновным Джохару Царнаеву грозит смертная казнь, передает Би-би-си. Судебный процесс, предположительно, продлится от трех до четырех месяцев.
По версии следствия, братья Джохар и Тамерлан Царнаевы, , организовали взрывы на марафоне в Бостоне 15 апреля 2013 года. Джохар был впоследствии задержан, а Тамерлан убит полицейскими в ходе попытки задержания.
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