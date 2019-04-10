В Польше сказали, когда обнародуют окончательные выводы расследования смоленской катастрофы

Председатель подкомиссии Антони Мацеревич заявил, что окончательные выводы будут представлены, когда работу закончат американские эксперты.

Окончательный отчет подкомиссии по вопросам повторного расследования смоленской катастрофы будет опубликован в конце этого или начале следующего года.

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Об этом сообщил председатель этой подкомиссии Антони Мацеревич, передает Польское радио. Он отметил, что нужно дождаться завершения исследований американской команды экспертов, а это должно произойти до конца этого года.

«У нас есть заверения наших сотрудников из США, что до конца этого года они свою работу закончат. А когда они выполнят свою работу, мы будем нуждаться еще, пожалуй, примерно в месяце, чтобы подготовить итоговый рапорт. Их исследование является испытанием вычислений, анализов, которые проводятся и в Польше, а также в европейской команде, в которой состоят ученые из Скандинавии и Великобритании», – сказал председатель подкомиссии по вопросам повторного расследования смоленской катастрофы Антони Мацеревич.

По его словам, причины катастрофы самолета 10 апреля 2010 года уже подтверждены. «Произошел взрыв в крыле, потом в центроплане – это было причиной смерти», – отметил Мацеревич. Как добавил председатель смоленской подкомиссии, наличие взрывчатых материалов в местах, где были наибольшие повреждения и деформации частей самолета, характерны в ситуациях взрыва, подтверждено трижды – в исследованиях 2012, 2013 года и теперь.

Накануне Антони Мацеревич сообщил о направлении в прокуратуру ходатайства, которое касается возможного совершения преступления экс-председателем Комиссии расследования авиакатастроф Ежи Миллером и членами этого органа. Речь идет о халатности, фальсификации и невыполнении обязанностей. Подкомиссия по вопросам повторного расследования смоленской катастрофы, считает, что Ежи Миллер подтвердил неправду в меморандуме, подписанном с российской стороной в деле оригинальности бортовых самописцев, и согласился на условия россиян, что они смогут вернуть черные ящики, когда захотят.