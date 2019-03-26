Смоленская катастрофа: британские эксперты нашли следы тротила на обломках самолета Качиньского

Физико-химические экспертизы на предмет наличия следов взрывчатых материалов также проводят лаборатории в Италии и Северной Ирландии.

Эксперты британской лаборатории Forensic Explosives Laboratory (FEL) обнаружили следы тротила в большинстве из 200 образцов разбитого Ту-154М экс-президента Леха Качиньского.

Об этом сообщает польское издание Gazeta Polska Codziennie.

Отмечается, что британские эксперты подтвердили выводы подкомиссии экс-министра национальной обороны Польши Анония Мацеревича по расследованию авиакатастрофы, которая произошла 10 апреля 2010 года в Смоленске.

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«На подавляющем большинстве из 200 образцов, которые Национальная прокуратура передала в мае 2017 года лаборатории министерства обороны (Великобритании, - ред.), обнаружены следы материалов, которые используются для производства взрывчатых материалов, в частности тротила», - говорится в сообщении.

Кроме лаборатории в Великобритании, физико-химические экспертизы на предмет наличия следов взрывчатых материалов на борту самолета проводят лаборатории в Италии и Северной Ирландии.

Справка УНИАН. 10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома «Северный» под Смоленском разбился самолет Ту-154. На его борту находились президент Польши Качинский, его супруга и другие высокопоставленные лица - всего 96 человек. Все они погибли.

В Межгосударственном авиационном комитете назвали причинами катастрофы неправильные действия экипажа самолета и психологическое давление на него. В свою очередь Комиссия государственной авиации по расследованию авиакатастроф МВД Польши признала причиной катастрофы ошибку экипажа, выделив в качестве фактора происшествия недостаточное аэронавигационное обеспечение полета со стороны диспетчеров аэродрома.

Сторонники польской партии «Закон и справедливость» (PiS), соучредителем которой был Качинский, убеждены, что катастрофа стала следствием организованного покушения на жизнь президента, и заявили, что власти Польши и РФ скрывают это. В Польше решили повторно расследовать причины Смоленской катастрофы и создали новую комиссию.

10 апреля бывший министр обороны Польши, председатель подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы Антоний Мацеревич заявил, что причиной смерти был взрыв, который произошел перед тем, как самолет упал на землю. В свою очередь, в СК РФ утверждают, что на борту самолета взрыва не было.