В Румынии волнами на берег моря вынесло 130 килограммов кокаина

Полиция попросила граждан не открывать пакеты в случае их выявления, поскольку наркотики имеют очень высокую концентрацию и их употребление может быть опасным для жизни.

Полиция Румынии проводит обыски на побережье Черного моря после того как волнами к берегу прибило пакеты со 130 кг кокаина.

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Об этом сообщает ЕвроПравда со ссылкой на BBC. В патрулировании прибрежной зоны принимают участие около 300 румынских правоохранителей, два вертолета и 14 кораблей береговой охраны. Поисковая операция охватывает 90 км побережья.

Пакеты с наркотиками начали находить в разных местах начиная с пятницы. Правоохранители считают, что они являются частью большой партии кокаина, найденой более двух недель назад в заброшенном корабле. В связи с находкой тогда задержали двух сербов.

Полиция призывает граждан не открывать пакеты в случае их обнаружения, объясняя это тем, что наркотики имеют очень высокую концентрацию и их употребление может быть опасным для жизни.

Румынию называют среди стран на пути движения наркотиков из Латинской Америки в Европу.

В 2016 году румынская полиция изъяла 2,5 тонны кокаина стоимостью минимум 600 млн евро.