В Италии изъяли крупнейшую за 10 лет партию кокаина на 130 миллионов евро (видео)
11:58, 31 января 2019Мир
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Полиция Италии изъяла 644 килограмма кокаина.
Полиция Италии изъяла кокаина на 130 миллионов евро.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Антинаркотические рейды в средиземноморских странах. Полиция Италии изъяла 644 килограмма кокаина. Это самая крупная партия за 10 лет.
Прятали наркотики в контейнере, где, согласно декларации, должно было быть кофе. Прибыл груз из Испании. Тамошняя полиция провела антинаркотические рейды и арестовала на юге страны и в столице 37 подозреваемых.
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