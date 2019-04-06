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Во Франции в акции «желтых жилетов» приняли участие более 20 тысяч человек

23:25, 06 апреля 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные Министерства внутренних дел.

Отмечается, что сегодня прошла 21-я еженедельная акция движения "желтых жилетов" против политики президента Франции Эммануэля Макрона.

Это самая низкая мобилизация движения с 17 ноября.

По предварительным данным префектуры парижской полиции, в столице Франции были задержаны 43 участника акции протеста.

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Как сообщал УНИАН, волна протестов во Франции началась 17 ноября 2018 года из-за анонсированного повышения акцизов на топливо. Демонстранты митинговали, блокировали дороги, автозаправки, хранилища горючего и торговые центры.

5 декабря под давлением протестующих французское правительство полностью отказалось от намерения повысить акцизы на топливо. В правительстве подсчитали, что налоговые льготы и другие фискальные меры, которые президент Макрон объявил для успокоения демонстраций, обойдутся бюджету страны в 10 млрд евро.

Однако, несмотря на уступки со стороны власти, "желтые жилеты" решили продолжать акции.

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Новость в сюжете: Протесты "желтых жилетов" во Франции
Теги: #Франция#протесты желтых жилетов