Во Франции в акции «желтых жилетов» приняли участие более 20 тысяч человек

Сегодня состоялась 21-я еженедельная акция движения "желтых жилетов" против политики президента Франции Эммануэля Макрона.

Во Франции в акции «желтых жилетов» сегодня приняли участие 22,3 тыс. человек, в том числе в Париже 3,5 тыс.

Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные Министерства внутренних дел.

Отмечается, что сегодня прошла 21-я еженедельная акция движения "желтых жилетов" против политики президента Франции Эммануэля Макрона.

Это самая низкая мобилизация движения с 17 ноября.

По предварительным данным префектуры парижской полиции, в столице Франции были задержаны 43 участника акции протеста.

Читайте такжеПравительство Франции покинули три высокопоставленных чиновника - Reuters

Как сообщал УНИАН, волна протестов во Франции началась 17 ноября 2018 года из-за анонсированного повышения акцизов на топливо. Демонстранты митинговали, блокировали дороги, автозаправки, хранилища горючего и торговые центры.

5 декабря под давлением протестующих французское правительство полностью отказалось от намерения повысить акцизы на топливо. В правительстве подсчитали, что налоговые льготы и другие фискальные меры, которые президент Макрон объявил для успокоения демонстраций, обойдутся бюджету страны в 10 млрд евро.

Однако, несмотря на уступки со стороны власти, "желтые жилеты" решили продолжать акции.