The Guardian: Радиация из Чернобыля никогда не была замкнута только в зоне отчуждения

Радиация очень легко «путешествует по миру», поэтому стоит тщательно исследовать, как она влияет на здоровье людей.

В 1986 году советский министр гидрометеорологии Юрий Израэль предстал перед горьким решением, которое ему нужно было принять. Его работой было отслеживать движение дыма из реактора Чернобыльской АЭС после взрыва, который прогремел 26 апреля. Через 48 часов после катастрофы помощник подал советскому министру грубо начертанную карту. На ней стрелка указывала на северо-восток от электростанции, а также была намечена атмосферная река диаметром 16 километров, которая разрасталась над Беларусью и двигалась в направление России.

Если бы медленная масса радиоактивных облаков достигла Москвы, где накапливался весенний грозовой фронт, миллионы людей пострадали бы. Решение Израэля было простым. Пусть начнется дождь, пишет The Guardian.

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Поэтому в тот же день в аэропорту Москвы техники зарядили артиллерийские снаряды йодидом серебра. Пилоты ВВС Советского Союза сели в свои бомбардировщики Ту-16 и через час были уже в Чернобыле, где горел реактор. Там они сделали круг, следуя за погодой. Пилоты пролетели 30, 70, 100, 200 километров, преследуя черные, словно чернила, валуны радиоактивных материалов. Приблизившись к облакам, они выстрелили йодидом серебра в них, чтобы вызвать дождь.

В тихих городках на юге Беларуси жители наблюдали за самолетами со странным желто-серым инверсионным следом, который змейкой оставался на теле неба. На следующий день, 27 апреля, начались мощные ветры, на горизонте появились кучевые облака и начался ливень. Капли дождя связали радиоактивную пыль в воздухе и отправили их в землю. Пилоты преследовали медленные газообразные массы ядерных материалов от северо-восточной части Гомеля до Могилевской области. Там, где они стреляли йодидом серебра, начинался радиоактивный дождь.

Если бы «Операция Циклон» не была совершенно секретной, заголовки газет были бы яркими: «Ученые использовали передовые технологии, чтобы спасти российские города от техногенной катастрофы!». Но, как говорит старая поговорка, все тайное обязательно становится явным. Никто не сказал белорусам, что южную часть их республики принесли в жертву, чтобы спасти Россию. Искусственный дождь на своем пути отравил сотни тысяч белорусов, которые ничего не знали.

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Общественность часто верит, что 30-километровая эвакуирована зона вокруг Чернобыля безопасно хранит всю радиацию, которая вырвалась после аварии. Туристы и журналисты ездят в украинскую зону отчуждения даже не подозревая, что еще одна такая же должна была бы быть на юге Беларуси. Там люди еще 15 лет жили в условиях с уровнем заражения, не ниже чем в официальной зоне.

Веря в то, что чернобыльская зона поглотила все заражение после катастрофы, люди попадают в ловушку ложных убеждений, согласно которым те, кто ближе жил к ЧАЭС, получили самое большое облучение. Но радиоактивные газы повторяют погодные закономерности, двигаясь по миру и оставляя отпечатки заражения, которые по своей форме напоминают языки, почки и острые наконечники стрел.

К примеру, в Англии наблюдалась ясная и сухая погода еще в течение нескольких дней после катастрофы в Чернобыле. Но дождь начался 2 мая 1986 года. 20 миллиметров осадков за сутки выпало в районе Озерного края. Стекая по неровному ландшафту, радиоактивные материалы попали в реки и озера. Стрелки детекторов ядерного комплекса в Селлафилде подскочили, указывая на радиационный фон в 200 раз выше от природного. Тогдашний министр окружающей среды Кеннет Бейкер выступил с заявлением, в котором заверил, что радиоактивные изотопы скоро будут смыты дождем. Но через два месяца после того радиационный фон только вырос в Кембрии и в юго-западной части Шотландии.

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Когда ученые отслеживали радиацию с Чернобыля, они сделали тревожное открытие. Лишь половина цезия-137, который они обнаружили, происходил действительно из ЧАЭС. А остальные уже были Кембрии в почвах. Изотопы были там в течение многих лет после ядерных испытаний и после пожара на заводе по производству плутония в Виндскейл в 1957 году. Те же ветры и дожди, которые принесли радиацию с Чернобыля, тихо распространяли загрязнения по северной Англии и Шотландии на протяжении десятилетий. Радиоактивные газы после испытаний ядерных бомб во времена Холодной войны разошлись в таких количествах, которые затмевают украинскую АЭС.

Взрыв в Чернобыле выбросил в атмосферу 45 миллионов кюри радиоактивного йода. В свою очередь, советские и американские испытания бомб выбросили в 500 раз больше – 20 миллиардов кюри. Радиоактивный изотоп йода достаточно мощный и может вызвать болезни щитовидной железы, рак, гормональные нарушения, проблемы в желудочно-кишечном тракте и аутоиммунные расстройства.

Поскольку инженеры взорвали более двух тысяч ядерных бомб в атмосфере, ученые потеряли возможность отследить, где остановились изотопы и откуда конкретно они происходили. Но их поразило то, как легко радиация путешествует по миру. В 1950-х годах британские чиновники обнаружили вредоносный уровень цезия в импортированной пшенице из Миннесоты. Как оказалось, она была заражена из-за ядерных испытаний в Неваде за 2500 километров от полей Миннесоты.

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Однако, за все эти годы ученые так и не смогли прийти к согласию в вопросе, как глобальное распространение радиации через пищевую цепь влияет на человеческое здоровье. После аварии на Чернобыле эксперты по радиационной медицине призвали провести длительное эпидемиологическое исследование людей, которые пострадали от катастрофы. Но никто не провел такое исследование. После аварии в Фукусиме японские ученые повторили то же, что сказали и советские ученые после Чернобыля: «Нам нужно 20 лет, чтобы увидеть, какое влияние на здоровье будет иметь инцидент».

К счастью, записи о состоянии здоровья после Чернобыля теперь в свободном доступе. Из них видно, что люди, которые живут в зараженных радиацией местах, начали страдать от рака, респираторных заболеваний, анемии, аутоиммунных расстройств, врожденных дефектов и проблем с фертильностью в 2-3 раза чаще. В зараженном белорусском городке Веприн в 1990 году только 6 из 70 детей признали «здоровыми». Остальные имели хронические заболевания или другие проблемы со здоровьем. В среднем в телах детей в Веприне находили 8498 Бк/кг радиоактивного цезия. Хотя безопасной дозой считается 20 Бк/кг.

Сейчас политики продвигают идею массового распространения ядерной энергетики как способ преодоления климатических изменений. Но прежде чем вступить в новую ядерную эру, нужно рассекретить все чернобыльские записи о состоянии здоровья населения и задать вопрос, который до сих пор остается без ответа. Какое влияние имеет низкий уровень радиационного фона на человеческое здоровье?