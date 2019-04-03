Польский генерал пообещал защищать Литву с помощью противоракетных комплексов Patriot

Генерал обещает рассмотреть возможность защищать объекты Литвы с помощью американских противоракетных комплексов Patriot, которые покупает Польша.

Находясь с визитом в Вильнюсе, главнокомандующий армией Польши Раймунд Анджейчак заявил, что Литва и Польша могут договориться о синхронизации систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi. Анджейчак обещает рассмотреть возможность защищать объекты Литвы с помощью американских противоракетных комплексов Patriot, которые покупает Польша.

Читайте такжеСША прекратили поставку Турции оборудования для F-35 из-за покупки российских С-400

"Мы члены НАТО, у нас единое воздушное пространство - таким образом, для наших планов границы не существует - нет предела учений или военных операций", - сказал глава Генерального штаба армии Польши.

"Конечно, это зависит от планировки. Если система будет достаточно действенной, то мы сможем договориться, как синхронизировать наши системы ПВО в Польше и Литве", - добавил генерал-лейтенант.

Как сообщал УНИАН, США продадут Турции ракеты Patriot, несмотря на конфликт из-за С-400.