В Лас-Вегасе продемонстрировали невероятное свето-музыкальное шоу, посвященное сериалу "Игра престолов" (видео)

Всемирно известный фонтан Белладжио временно превратился в огромный экран, где показали элементы "Игры престолов".

В Лас-Вегасе показали свето-музыкальное шоу, посвященное сериалу "Игра престолов".

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Всемирно известный фонтан Белладжио временно превратился в гигантский экран, где показали элементы "Игры престолов".

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Свето-музыкальное шоу состоялось за две недели до премьеры последнего - восьмого сезона сериала. Чтобы драконы выглядели реалистичнее и пыхтели настоящим огнем, к игре света, воды и музыки впервые добавили пиротехнику.