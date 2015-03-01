Акунин: Среди официальных версий убийства Немцова нет самой очевидной

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

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"Ознакомился с версиями убийства Бориса Немцова, которые разрабатывает Следственный Комитет. Не обнаружил самой, по-моему, очевидной: ненавистники «пятой колонны». Очень вероятно – из числа повоевавших на востоке Украины", - сказано в сообщении Акунина.

Ранее УНИАН сообщал, что двоюродный брат Немцова социолог Игорь Эйдман заявил, что "президент РФ, который пытается всячески скрыть присутствие своей армии на востоке Украины, знал о планах Немцова (опубликовать доказательства военных преступлений российской армии на Донбассе - ред.), потому и убрал его именно сейчас, пока правда о войне не хлынула в массы".