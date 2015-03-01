Акунин: Среди официальных версий убийства Немцова нет самой очевидной

05:31, 01 марта 2015
Мир
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Росийский писатель Борис Акунин считает, что Следственный Комитет РФ не включил в число официальных версий убийства Бориса Немцова самую очевидную.

Фото УНИАН

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

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"Ознакомился с версиями убийства Бориса Немцова, которые разрабатывает Следственный Комитет. Не обнаружил самой, по-моему, очевидной: ненавистники «пятой колонны». Очень вероятно – из числа повоевавших на востоке Украины", - сказано в сообщении Акунина.

Допис by Akunin Chkhartishvili.

Ранее УНИАН сообщал, что двоюродный брат Немцова социолог Игорь Эйдман заявил, что "президент РФ, который пытается всячески скрыть присутствие своей армии на востоке Украины, знал о планах Немцова (опубликовать доказательства военных преступлений российской армии на Донбассе - ред.), потому и убрал его именно сейчас, пока правда о войне не хлынула в массы".

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