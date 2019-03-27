Власти Индии заявили о готовности к войне в космосе

Противоспутниковое оружие было создано Индийской организацией космических исследований и разработок.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что Индия готова к войне в космосе.

Об этом он заявил во время обращения к нации, сообщает ТСН.

"Индия вошла в число космических сверхдержав после таких стран, как США, Россия и Китай. Наше противоспутниковое оружие успешно сбило аппарат на низкой околоземной орбите", - заявил Моди. Премьер отметил, что "Индия теперь готова к войне в космосе".

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Оружие было создано Индийской организацией космических исследований и разработок (ДРДО). Моди поздравил специалистов ДРДО с этим успехом.

"Только три страны в мире имеют такую возможность - США, Россия и Китай. Это момент гордости для Индии", - уточнил он.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Пакистан заявил, что сбил два самолета Военно-воздушных сил Индии, которые вторглись в воздушное пространство страны, и захватил индийского пилота. В Дели заявили, что самолет воздушных сил Индии потерпел крушение в Кашмире - погибли двое пилотов и гражданский.

Отношения между ядерными странами серьезно обострились.