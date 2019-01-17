Трамп представил новую космическую стратегию противоракетной обороны

Цель инициативы – противодействие ракетной угрозе со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи.

Президент США Дональд Трамп представил новую стратегию в сфере космической противоракетной обороны.

Об этом он заявил в четверг, 17 января, выступая на состоявшейся в Пентагоне встрече с военными, пишет Голос Америки.

В начале выступления президент почтил память четырех американских военнослужащих, погибших накануне в результате взрыва, прогремевшего в сирийском Манбидже.

«Прежде чем представить результаты нашего обзора (космической стратегии противоракетной обороны), я хочу использовать эту возможность, чтобы выразить мои глубочайшие соболезнования семьям отважных американских героев, вчера отдавших жизнь в беззаветном служении нашей стране, – это замечательные люди…. Мы никогда не забудем их благородного и бессмертного самопожертвования», – сказал президент, обращаясь к сотрудникам военного ведомства.

Характеризуя новую стратегию, Трамп заявил: «Наша цель проста: гарантировать, что мы можем обнаружить и уничтожить любую ракету, выпущенную по Соединенным Штатам, – в любое время и в любом месте».

«Мы будем уничтожать любые ракеты, выпущенные враждебными странами или даже странами, сделавшими это по ошибке», – продолжал президент.

Он подчеркнул, что это будет сделано «вне зависимости от типа ракеты и того, откуда она выпущена». «Мы гарантируем, что вражеские ракеты не найдут прибежища ни на земле, ни на небе».

В обзоре новой стратегии делается вывод, что военные США должны расширить и усовершенствовать свои космические оборонные технологии для противодействия сложным системам вооружений, разработанным Россией, Китаем, Северной Кореей и Ираном.

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Для противодействия ракетной угрозе со стороны Ирана и КНДР США планируют разрабатывать лазерные системы, которые будут уничтожать вражеские ракеты уже вскоре после их старта, передает dw.com. В случае кризиса стелс-истребители F-35, оснащенные новейшими ракетами, будут патрулировать районы поблизости от пусковых установок противника.

В среду, 16 января, высокопоставленный представитель администрации заявил журналистам, что стратегия предусматривает размещение специальных средств обнаружения в околоземном космическом пространстве для скорейшего реагирования на запуски ракет вероятного противника. Рассматривается также вопрос о развертывании на орбите ракет-перехватчиков.

Чиновник заявил, что, по мнению администрации, развитие космических систем обороны является следующим логическим шагом в рамках противодействия угрозам ракетного нападения.

Развитие оборонительных космических систем приведет к конкуренции за финансирование с другими военными приоритетами США, включая создание ядерного оружия нового поколения, на которое уже выделены дополнительно миллиарды долларов.

Как сообщал УНИАН ранее, в связи с растущей конкуренцией и угрозами со стороны России и Китая, вице-президент США Майк Пенс заявил о намерении создать к 2020 году космические силы США, которые станут шестым родом американских войск.

Важность создания нового рода войск объясняют тем, что Соединенные Штаты все больше полагаются на спутники, которые трудно защитить в космосе. Спутники обеспечивают связь, навигацию, разведку и другие услуги, имеющие жизненно важное значение для вооруженных сил и экономики.

По словам тогдашнего министра обороны США Джеймса Мэттиса, космические войска необходимы США для защиты американских спутников от наступательных вооружений России и Китая. Экс-глава Пентагона в своем выступлении неоднократно подчеркивал, что Штаты не планируют размещать оружие в космосе, однако подчеркнул важную роль, которую играют спутники не только в военных операциях, но и в мировой экономике.