Гуайдо заявляет, что присутствие российских войск в Венесуэле нарушает конституцию

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо предполагает, что Николас Мадуро не доверяет своей армии.

Присутствие российских военных в Венесуэле нарушает конституцию этой страны.

Об этом во вторник, 26 марта, заявил временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо, передает Deutsche Welle.

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"Кажется, (правительство Николаса Мадуро, - ред.) не доверяет своим войскам, поскольку импортирует иностранных военных... снова нарушая конституцию", - заявил Гуайдо, выступая в контролируемой оппозицией Национальной ассамблеи.

Политик также обвинил правительство Мадуро в том, что, развивая военное сотрудничество с Россией, он не решает внутренние проблемы страны.

Тем временем агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило о том, что среди прибывших в Венесуэлу российских военных могут быть специалисты по кибербезопасности.

Как сообщал УНИАН, в последние месяцы Венесуэла переживает острый политический, экономический и гуманитарный кризис. 22 января там начались массовые акции протеста после того, как Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок. На следующий день председатель Национальной ассамблеи Гуайдо объявил себя в.и.о. президента страны.

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Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуайдо легитимным лидером страны.

Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента до окончания срока полномочий в 2025 году.

В январе СМИ сообщили, что боевики российской частной военной компании "Вагнер" прибыли в Венесуэлу для охраны Мадуро от возможного ареста.

В феврале армия Венесуэлы была приведена в боевую готовность в связи с анонсированными ранее поставками гуманитарной помощи из США. Президент США Дональд Трамп пригрозил венесуэльским военным тяжелыми последствиями, если они продолжат поддерживать Мадуро.

Высокопоставленный чиновник из Венесуэлы в воскресенье, 24 марта, подтвердил журналистам прибытие в страну самолетов с российскими военными на борту.