The Guardian: Почему протестующие московского Антимайдана верят тщательно продуманному обману

Если второсортные знаменитости соберутся вместе и начнут кричать «пожар!», то россияне поверят, что они в опасности, - пишет Элисон Квин в своей статье под названием «Почему протестующие московского Антимайдана верят тщательно продуманному обману», опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Когда недавно десятки тысяч людей собрались в центре Москвы на «Антимайдан», российскую общественность попросили проглотить неприятную пилюлю: по-видимому, страна находится в такой опасности, что ее собственных сил безопасности недостаточно, чтобы предотвратить государственный переворот. Вместо этого, в борьбе с Западом оно должно полагаться на помощь команды стареющих второсортных знаменитостей.

Митинг, призванный служить противовесом протестам в Киеве год назад, которые привели к отстранению бывшего украинского президента Виктора Януковича, был организован движением, по-видимому, настроенным предотвратить «цветные революции» в России. Но при этом возникает вопрос, что могла бы сделать такая разношерстная команда деятелей культуры, что не удалось ФСБ, внешней разведке и многим другим органам безопасности? Разве это не работа этих органов – сохранять стабильность? Зачем тогда вообще контрразведчики, если в выполнении этой работы приходится полагаться на второстепенных знаменитостей?

У России уже готов план по предотвращению народного восстания, даже изнутри. Это стало ясно в случае с критиком Кремля Алексеем Навальным, который не только был отстранен от оппозиционного движения, благодаря шквалу уголовных дел, возбужденных против него, но и дискредитирован в глазах многих активистов. Тюремное заключение его брата, Олега, в декабре прошлого года также стало мощным сдерживающим фактором для других активистов.

Но критически оценивать эти проблемы – значит не видеть главного. Это движение «Антимайдан», возглавляемое сенатором Дмитрием Саблиным, лидером банды байкеров «Ночные волки» Александром «Хирургом» Залдостановым, и бойцом ​​смешанных боевых искусств Юлией Березиковой, разумеется, не смогло бы предотвратить никаких восстаний в России.

Это просто не в компетенции «Антимайдана». Но они могут организовать яркие шоу, чтобы привлечь в свои ряды как можно больше людей и сделать страх перед внешним миром основной заботой. Они не стремятся предотвратить восстания; они стремятся очернить представителей оппозиции, создать впечатление, что Россия находится в осаде Запада, и представить Владимира Путина как единственное решение - все одним махом.

Митинг в субботу был первым проявлением всех трех стремлений. Плакатов, очерняющих Барака Обаму и активистов оппозиции, таких как Навальный и Борис Немцов, было в изобилии, а брошюры с надписью «Путин не позволит Майдана в России» раздавали около станций метро.

Отчеты, в которых говорится о студентах, которым платили за участие, и государственных работниках, которых вынуждали участвовать, - давали понять: организаторы знали, что должны обеспечить продуманное аншлаговое шоу.

Многие демонстранты были убеждены, что правительство России находилось под угрозой свержения.

«Мы, люди, должны бороться за независимость нашей страны от Америки. Вот почему я пришла», сказала Светлана, отказавшаяся назвать свою фамилию. Она сказала, что также планирует принять участие в референдуме за «независимость» России.

Когда ее спросили, кто же тогда все контролирует, если Россия в настоящее время не независима, она сказала: «США. Кто же еще писал нашу конституцию, когда [Борис] Ельцин был пьян? Американские «помощники». Те же люди работают сейчас в Украине».

Светлана была не единственной. Многие другие демонстранты заявили, что они считают, США не только ответственны за кровопролитие в Киеве год назад, но также аккуратно проникли в Россию, используя представителей политической оппозиции.

В то время как теории заговора, не представляют собой ничего нового, цель «Антимайдана» в том, чтобы сделать их нормой.

Неудивительно, что московские власти разрешили митинг - проходящий в самом центре города - так же, как неудивительно то, что на протесте присутствовало большое количество государственных тележурналистов.

Московская полиция, пожалуй, впервые за многие годы переоценила явку, сообщив о 35 тысячах участников. Многие журналисты сообщали о 20-25 тысячах.

Если есть достаточно людей, которые собрались в одном месте и кричат «пожар!», кто-то должен на самом деле начать чувствовать пламя.

И сейчас, когда Россия застряла в экономическом кризисе, нет лучшего времени, чтобы создать «страшилку» для людей, против которой они выступали бы единым фронтом? Когда, если не сейчас, когда простые россияне начинают ощущать последствия инфляции и роста цен на продукты питания?

Это именно те условия, которые делают страну созревшей для народных протестов - так что нет лучшего способа пресечь их в зародыше, чем убедить людей, что выражать недовольство правительством будет только на руку врагу.

Еще один митинг состоялся в минувшие выходные по случаю первой годовщины восстания в Киеве. Но этот митинг, проходивший во втором по величине городе Украины Харькове в воскресенье, в котором приняли участие около 500 человек, не был шоу, предназначенным для манипулирования общественным сознанием. Его не организовали, чтобы направить гнев общественности на абстрактное «пугало».

Этот митинг был запятнан очень реальными «страшилами», это могут подтвердить родственники трех людей, убитых при взрыве бомбы во время марша. Двое сотрудников милиции погибли на месте происшествия, а 15-летний подросток скончался позже в больнице после того, как мирный протест был прерван взрывом, который Украина считает, был терактом. По крайней мере, еще 15 человек получили ранения в результате этого взрыва.