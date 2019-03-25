Российские оккупанты проводят масштабные учения десантников в аннексированном Крыму

В учениях задействуют более 1,5 тысяч десантников, более 300 единиц боевой техники.

Российское Министерство обороны проводит масштабные учения десантных сил в аннексированном Крыму.

По сообщению, тактические учения с десантно-штурмовым и артиллерийским полками седьмой гвардейской десантно-штурмовой дивизии задействуют более 1,5 тысячи десантников, более 300 единиц боевой техники, а также самолеты военно-транспортной авиации, вертолеты армейской авиации и большие десантные корабли Черноморского флота. Об этом пишет "Радио свобода".

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Ранее Россия заявляла об усилении группировки войск в аннексированном Крыму. Российский министр обороны Сергей Шойгу 11 марта заявил, что это «обеспечивает защиту территории полуострова и интересы России в Черном море».

Ранее сообщалось, что в Крыму 1 марта российские ракетчики тренировались наносить ракетные удары с помощью береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал».

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.