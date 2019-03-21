Трамп заявил, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами - СМИ

Как заявил президент США, Голанские высоты имеют важное значение для безопасности Израиля и региональной стабильности.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что для США пришло время признать суверенитет Государства Израиль над Голанскими высотами.

Читайте такжеВ Сирии армия Асада захватила стратегический холм возле Голанских высот

Об этом сообщает The Wall Street Journal. "Настало время для Соединенных Штатов полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами", - заявил Трамп.

Как сказал президент США, Голанские высоты имеют важное решающее значение и значение в сфере безопасности для Израиля и региональной стабильности.

Справка УНИАН. Голанские высоты, горный полупустынный регион площадью 1,2 кв. км, до 1967 года принадлежали Сирии. Позже Голанские высоты были оккупированы и с 1981 года присоединены к Государству Израиль. Израиль считает эту территорию своей, хотя мировое сообщество не признает за ним это право. ООН, в частности, считает Голанские высоты оккупированной территорией Сирии.