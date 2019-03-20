Токаев вступил в должность президента Казахстана

Глава ЦИК страны Берик Имашев вручил новому главе удостоверение президента, орден и штандарт.

Касым-Жомарт Токаев принес присягу в качестве президента Казахстана и получил удостоверение главы страны.

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Церемония состоялась во время заседания двух палат парламента страны.

«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента», - сказал он. Глава ЦИК страны Берик Имашев вручил новому главе удостоверение президента, орден и штандарт, передает nur.kz.

В своей речи Токаев отметил заслуги первого президента Нурсултана Назарбаева и достижения Казахстана в целом.

Как сообщал УНИАН, 19 марта Нурсултан Назарбаев, который возглавлял Казахстан с 1990 года, объявил о снятии с себя полномочий президента. Он останется главой Совета безопасности, председателем правящей партии «Нур Отан» и членом Конституционного совета.