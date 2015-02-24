Stratfor: без запугиваний ФСБ фрагментацию России не предотвратить

Разведывательно-аналитическая компания Stratfor опубликовала геополитический прогноз на 2015–2025 годы.

Свои десятилетние прогнозы Stratfor выпускает с 1996-го; предыдущий, вышедший в 2010 году, предсказывал усиление националистических настроений в Евросоюзе, заметное замедление китайской экономики и старания России перейти от экспорта сырья к экспорту более сложных продуктов из него. Новый прогноз описывает дальнейший раскол в Европе, фрагментацию России и снижение степени вовлеченности США в дела остального мира. Slon выбрал из отчета аналитиков ключевые моменты.

Россия

По мнению аналитиков Stratfor, Российская Федерация вряд ли сможет существовать в своей нынешней форме без дополнительных мер со стороны силовых структур. Система, в которой доходы поступают в Москву и уже потом распределяются в регионы, и чувствительность к колебаниям цен на энергоресурсы приведут к тому, что Москва не сможет поддерживать региональную инфраструктуру. В этом случае регионы буду стараться обеспечить себя сами, начнется формирование формальных и неформальных автономных единиц, полагают в Stratfor; экономические связи центра и периферии ослабнут.

Без запугиваний ФСБ фрагментацию России будет не предотвратить, – утверждают авторы прогноза.

Тем временем Польша, Румыния и Венгрия будут пытаться привлечь в союзники Украину и Беларусь; Карелия, полагают в Stratfor, будет стараться сблизиться с Финляндией; контроль Кремля над Северным Кавказом может «испариться»; а дальневосточные территории, более связанные с Китаем, Японией и США, чем с Москвой, будут также искать те или иные варианты независимости. При этом прямого «восстания» против Москвы не будет, подчеркивают аналитики.

Европа

Евросоюз не сможет решить свою главную проблему, которая касается зоны свободной торговли и сейчас «достигла критической точки». Единая политика не подходит для всей Европы, потому что то, что выгодно одним странам, может вредить другим. Евроскептицизм и движения в пользу сецессий будут усиливаться. В каком-то смысле ЕС может продолжать функционировать, но экономические, политические и военные отношения будут управляться скорее союзами двух или нескольких государств, а единой силы, которая будет направлять всю Европу, не останется. В Германии начнется экономический спад, который приведет к социальному и политическому кризису. Влияние Берлина в Европе ослабнет.

Одновременно большее политическое и экономическое влияние получит Польша. По мнению аналитиков, эта страна станет доминирующей стратегической силой Среднеевропейской равнины и лидером антироссийской коалиции.

США

Несмотря на то что Stratfor пророчит России упадок, Москва может попытаться проводить политику экспансии и даже в ней преуспеть. Поэтому Вашингтон будет стараться создать альянсы за пределами НАТО, чтобы получить максимальное количество потенциальных союзников и быть готовым «применить силу пропорционально угрозе», если потребуется. Вовлечение в проблемы Европы и Ближнего Востока будет минимальным, полагают авторы прогноза.

Также Америка приблизительно через 15 лет столкнется с серьезным внутренним кризисом, предупреждают в Stratfor: это будет кризис среднего класса, который уже заметен. Расчет аналитиков основан на допущении, что в США существуют пятидесятилетние циклы, которые заканчиваются значительными экономическими или социальными проблемами; последний из них как раз подходит к концу. Тем не менее, пишут эксперты, благодаря своей защищенности от колебаний на мировых рынках США останутся «стабильным сердцем» международной системы.

Ближний Восток

На Ближнем Востоке власть держится не правительствами, а отдельными группировками; эта тенденция будет продолжаться, и США не смогут сдерживать процесс, хотя большинство стран региона будут ожидать их вмешательства, считают в Stratfor. Единственной страной, которая останется заинтересованной в стабилизации Сирии и Ирака, будет Турция, и ей придется вмешиваться в дела южных соседей, чтобы сохранить безопасность своих границ. Собственных сил Турции для этого будет недостаточно, поэтому Анкара попросит поддержки Вашингтона. За это ей придется объединиться с США в вопросе сдерживания России в Черноморском регионе. Кроме того, по мере фрагментации в Европе влияние Турции распространится на запад, в частности на Балканы. В следующие десять лет Турция превратится в значимую силу в своем регионе.

Восточная Азия

В Азии мы увидим наращивание военно-морских сил Китая и Японии, которые, однако, будут конкурировать не за спорные острова, а за влияние над российскими приморскими территориями, которые будут искать автономии от Москвы. Именно это влияние будет центральным неразрешенным вопросом региона, прогнозируют эксперты.

Параллельно роль Китая как производственного хаба поделят между собой сразу несколько новых стран. По мнению аналитиков Stratfor, это будут Филиппины, Вьетнам, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Бангладеш, Мьянма, Шри-Ланка, Эфиопия, Уганда, Кения, Танзания, Доминиканская Республика, Перу, Никарагуа и Мексика. К концу следующего десятилетия благодаря росту инвестиций и переносу сюда производств (от одежды до электроники) эти страны войдут в период интенсивного роста, подобного тому, что пережил Китай.