В Литве решили вернуть обязательную военную службу

Президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что вернуть обязательную военную службу хотят из-за изменения геополитической ситуации.

Военная обязанность касалась бы молодых мужчин в возрасте с 19 до 26 лет. Предполагают, что ежегодно будут призывать по 3000-3500 мужчин. Как и прежде, от обязательной военной службы будут освобождены студенты, одинокие родители, воспитывающие малолетних детей, лица, непригодные для службы по состоянию здоровья, пишет Delfi.

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После того как Литва перешла к профессиональной армии, на службу стало приходить не столько людей, сколько надеялись. Комплектация частей – далека от идеала, поэтому возвращение призыва оценивается как эффективный способ улучшения подготовки Литвы к отражению возможной агрессии.

Кроме того, согласно подсчетам, подготовка призывников, обучение и содержание обойдется государству почти в два раза дешевле, чем аналогичная подготовка профессиональных военных.

Кстати, обязательную военную службу предлагают восстановить на несколько иных принципах, нежели были раньше. Когда призывники еще были частью Литовской армии, они служили 12 месяцев. Сейчас предлагают сократить срок службы до 9 месяцев.

Если парламент одобрит предлагаемые поправки, то первый призыв состоится в сентябре этого года.