Грибаускайте призывает Запад поставлять оружие Украине

Президент Литвы Даля Грибаускайте, учитывая эскалацию насилия на востоке Украины, высказалась за то, чтобы Запад осуществлял поставки оружия в Украину.

"Россия проводит открытую войну против Украины", - сказала она в интервью газете Handelsblatt сегодня, сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на AFP.

Украина имеет право себя защитить, "это наша обязанность - оказывать ей всяческую поддержку", - уточнила президент Литвы.

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Кроме того, Грибаускайте убеждена, что в ответ на обострение агрессии со стороны России нужно усиливать штрафные санкции Запада в отношении Москвы. Действующие ограничения, по мнению Грибаускайте, нужно распространить на союзников российского президента Владимира Путина. В то же время, по ее словам, Европейский Союз должен быть готов к расширению экономических санкций. "Мы не можем продать нашу свободу за краткосрочное экономическое преимущество", - считает Грибаускайте.

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Ранее сообщалось, что Вашингтон рассматривает возможность поставки вооружений оборонного характера в Украину. Позже администрация США заявила о том, что не планирует поставки вооружений в Украину "в ближайшее время". Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляен также предостерегла от поставок оружия Киеву странами Запада. По ее мнению, такой шаг может разжечь конфликт на Донбассе еще больше.