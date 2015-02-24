Бывшего зятя Назарбаева нашли мертвым в австрийской тюрьме

Предварительная причина смерти - самоубийство путем повешения, сообщили представители исправительного учреждения.

В 2008 году Рахат Алиев был заочно приговорен на родине в общей сложности к 40 годам лишения свободы за подготовку к захвату власти и организацию преступной группы, занимавшейся похищениями людей.

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Суд Вены в июне 2011 года отказался экстрадировать Алиева в Казахстан.

Алиев, бывший ранее казахстанским послом в Австрии, утверждал, что дело против него возбуждено по политическим мотивам.