Бывшего зятя Назарбаева нашли мертвым в австрийской тюрьме
12:45, 24 февраля 2015Мир
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Бывший зять президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, экс-дипломат Рахат Алиев найден мертвым в одиночной камере тюрьмы Йозефштадт в Вене.
Алиев был приговорен к 40 годам лишения свободы / радио свобода
Предварительная причина смерти - самоубийство путем повешения, сообщили представители исправительного учреждения.
В 2008 году Рахат Алиев был заочно приговорен на родине в общей сложности к 40 годам лишения свободы за подготовку к захвату власти и организацию преступной группы, занимавшейся похищениями людей.
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Суд Вены в июне 2011 года отказался экстрадировать Алиева в Казахстан.
Алиев, бывший ранее казахстанским послом в Австрии, утверждал, что дело против него возбуждено по политическим мотивам.
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