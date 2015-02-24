Боевики ИГ похитили 90 сирийских христиан

Как сообщила в электронной версии газета Daily Star, заложники были захвачены в городке Телль-Ахмар к западу от провинциального центра Эль-Хасика (612 км от Дамаска).

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В воскресенье поступили сообщения о расправе, которую экстремисты учинили над выходцами из ассирийской общины в окрестностях города Телль-Тамер. Ее жертвами стали десятки человек. Сотни ассирийцев бежали в соседние районы, находящиеся под защитой сирийской армии и курдов.

По сведениям телеканал "Аль-Манар", боевики ИГ сожгли две древние христианские церкви, а также десятки домов в населенных пунктах Телль-Хормуз, Телль-Шамирам, Телль-Насри, Эль-Агайбеш, Тума-Ильда и Эль-Хауз.