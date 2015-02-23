Посол РФ заявил, что российская авиация продолжит полеты у берегов Британии

В российском посольстве в Великобритании считают раздутым внимание Запада к полетам стратегических бомбардировщиков ВВС России.

Об этом говорится в сообщении посла России в Великобритании, опубликованном на сайте дипмиссии.

"Наши самолеты дальней авиации действительно регулярно выполняют и будут продолжать выполнять полеты в удаленные географические районы. Это необходимо для тренировки экипажей и подтверждения возможностей авиационной техники. Все полеты осуществляются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - написал он.

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Посол заверил, что сопровождение полетов авиации РФ истребителями стран НАТО и их партнеров является "обычной практикой", и уровень внимания британского общественного мнения к последним инцидентам представляется "гипертрофированным".

В заявлении также говорится, что военная деятельность воздушных судов НАТО у российских границ является якобы гораздо более интенсивной, увеличившись в два раза с начала 2014 года до 3000 боевых вылетов в прошлом году.