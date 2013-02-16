СМИ: Истребители США были подняты на перехват двух российских бомбардировщиков

Истребители американских ВВС были подняты по тревоге на перехват двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, которые осуществляли полет вокруг американского острова Гуам в Тихом океане, передает РИА Новости, ссылаясь на телеканал NBC News, который не уточняет даты происшествия.

Американские военные сообщили телеканалу, что обнаружили на радарах два турбовинтовых стратегических бомбардировщика, по классификации НАТО носящих прозвище "Медведь". На их потенциальный перехват с базы ВВС США "Андерсен" вылетели истребители F-15.

Вместе с тем телеканал сообщает, что "контакт между американскими и российскими самолетами прошел на профессиональном уровне", без инцидентов, и что российские бомбардировщики все время оставались в международном воздушном пространстве. Американские военные пояснили, что дальний полет двух российских бомбардировщиков, который предполагает дозаправку в воздухе, они засекли с радаров и спутников, как только Ту-95 взлетели с аэродрома в северо-восточной части России. По данным телеканала, японские военные также подняли в воздух по тревоге свои истребители, когда российские самолеты пролетали в непосредственной близости от воздушного пространства Японии. Установить, было ли у "Медведей" на борту ядерное оружие, не представляется возможным, отмечает NBC News.

Со своей стороны, официальный представитель Минобороны России по ВВС заявил, что никаких плановых полетов бомбардировщиков в акватории Тихого океана в последнее время не проводилось.