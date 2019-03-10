Масштабное отключение электроэнергии в Венесуэле: в больницах умирают люди (фото)

В частности, правозащитники сообщают о смерти пациентов из-за невозможности проведения гемодиализа.

Коалиция организаций за право на жизнь и здоровье Codevida health rights group сообщает, что 15 венесуэльцев с тяжелыми болезнями почек умерли из-за невозможности проведения им процедуры гемодиализа во время масштабного отключения электроэнергии в стране.

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Об этом сообщил руководитель сообщества Франциско Валенсия 9 марта, заявив, что сейчас в гемодиализе в Венесуэле нуждаются более 10 тысяч пациентов, передает “Радио Свобода”.

«В Венесуэле существует 129 пунктов для диализа, которые обслуживают 10 200 человек, отсутствие услуг по водоснабжению, электроэнергии и лечению – приговаривает их к смерти», – написал он в Twitter.

En Venezuela existen 129 unidades de diálisis para atender a 10.200 personas, la ausencia de los servicios de agua, luz y бразильское están los condenando a muerte. #SinLuz#EmergenciaEnDialisis Francisco Valencia (@valenciafran) 9 марта 2019 г.

Накануне также были сообщения от венесуэльских политиков о смерти в других больницах из-за отсутствия электричества.

7 марта вышла из строя главная гидроэлектростанция Венесуэлы. Частично электричество появлялась в столице страны Каракасе 8 марта, но большинство страны остается в темноте.

8 марта президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в отключении и последующем хаосе «саботаж» его политических оппонентов и Соединенных Штатов, которые призвали его отойти от должности.

В конце января лидер оппозиционных протестов и председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны, заявив, что президент Венесуэлы Николас Мадуро не может выполнять свои обязанности. Его признали временным главой государства около 50 стран, среди которых большинство стран Латинской Америки, США, Канада, Израиль, а также часть стран Евросоюза.

Николас Мадуро пришел на должность в 2013 году после смерти Уго Чавеса. В январе 2019 года состоялась процедура его инаугурации на второй срок. Это произошло через восемь месяцев после выборов в мае 2018 года. То голосование происходило в условиях бойкота оппозиции и на фоне обвинений в фальсификации. США и много других стран так и не признали легитимности избрания Мадуро на второй срок.