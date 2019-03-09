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МИД России обвинило сотрудника посольства США в попытке пронести мину в «Шереметьево»

17:45, 09 марта 2019
Мир
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В РФ обвинили сотрудника посольства США в попытке пронести мину / фото varlamov.ru

Как сообщили в ведомстве агентству ТАСС, инцидент произошел утром в субботу в терминале D.

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Мину без взрывчатого вещества, но с подрывником, обнаружили во время проверки багажа. Сотрудник американской дипмиссии сообщил, что купил пустую мину «для личной коллекции», утверждает МИД.

Российское министерство потребовало объяснений от посольства США в Москве. Сотрудник посольства полетел в Нью-Йорк без мины.

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Теги: #МИД России#посольство США в России