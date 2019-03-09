МИД России обвинило сотрудника посольства США в попытке пронести мину в «Шереметьево»

Инцидент произошел утром в субботу в терминале D московского аэропорта.

Министерство иностранных дел России обвинило сотрудника посольства США в попытке пронести мину в московский аэропорт «Шереметьево».

Как сообщили в ведомстве агентству ТАСС, инцидент произошел утром в субботу в терминале D.

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Мину без взрывчатого вещества, но с подрывником, обнаружили во время проверки багажа. Сотрудник американской дипмиссии сообщил, что купил пустую мину «для личной коллекции», утверждает МИД.

Российское министерство потребовало объяснений от посольства США в Москве. Сотрудник посольства полетел в Нью-Йорк без мины.