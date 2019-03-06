В Европе на карнавалах насмехаются над мировыми политиками (фото, видео)

В Германии не стеснялись высмеять собственного канцлера Ангелу Меркель и французского президента Эммануэля Макрона.

В Европе на карнавалах насмехаются над мировыми политиками.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Тема нынешних гуляний перед постом западного обряда - политическая карикатура.

Читайте такжеВ Германии готовятся к "Розовому понедельнику" (фото)

В Португалии посмеялись с президента США Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Их огромные фигуры возили по центральным улицам. А рядом отплясывали участники в ярких костюмах.

В Германии не стеснялись высмеять собственного канцлера Ангелу Меркель и французского президента Эммануэля Макрона. Не забыли там и про католических священников. На улицу вывезли огромного архиепископа с надписью: «Решительная борьба с домогательствами в церкви».

Как сообщал УНИАН, на днях в немецком Кельне стартовал традиционный карнавал. Тысячи людей в ярких костюмах собрались перед знаменитым городским собором и устроили шествие по улицам города. Каждый год участники праздника готовят не только интересный наряд, но и специальных кукол, как персонажей фольклора, так и местных политиков.

Посмотреть на процессию ежегодно собирается около миллиона зрителей. Кельнский карнавал - один из самых известных в мире. Местные в шутку называют его "пятым сезоном года".