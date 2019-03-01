В немецком Кельне стартовал традиционный карнавал (фото, видео)

Посмотреть на процессию ежегодно собирается около миллиона зрителей.

Праздничная пора: в немецком Кельне стартовал традиционный карнавал.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Тысячи людей в ярких костюмах собрались перед знаменитым городским собором и устроили шествие по улицам города. Каждый год участники праздника готовят не только интересный наряд, но и специальных кукол, как персонажей фольклора, так и местных политиков.

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Посмотреть на процессию ежегодно собирается около миллиона зрителей.

Кельнский карнавал - один из самых известных в мире. Местные в шутку называют его "пятым сезоном года".

Завершится праздник в ночь на среду, 6 марта, перед началом Великого поста.