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Появились подробности самоубийства вокалиста The Prodigy

09:21, 05 марта 2019
Мир
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О смерти Флинта стало известно 4 марта / фото instagram.com/theprodigyofficial

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Об этом пишет издание Daily Mail. Отмечается, что после разрыва с диджеем у Флинта началась депрессия, с которой он так и не справился.

Также выяснилось, что перед тем, как совершить самоубийство, музыкант выставил на продажу свой дом — его любимое детище в Эссекс.

Как сообщалось, Кит Флинт умер в возрасте 49 лет в своем доме в Эссексе. Коллеги по группе сообщили, что он покончил с собой.

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Новость в сюжете: Смерть вокалиста The Prodigy
Теги: #Кит Флинт#The Prodigy