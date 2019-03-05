Появились подробности самоубийства вокалиста The Prodigy

Кит Флинт якобы покончил с собой, не выдержав расставания со своей женой.

СМИ пишут, что вокалист группы The Prodigy Кит Флинт покончил с собой, поскольку не смог пережить расставание с женой - Маюми Каи.

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Об этом пишет издание Daily Mail. Отмечается, что после разрыва с диджеем у Флинта началась депрессия, с которой он так и не справился.

Также выяснилось, что перед тем, как совершить самоубийство, музыкант выставил на продажу свой дом — его любимое детище в Эссекс.

Как сообщалось, Кит Флинт умер в возрасте 49 лет в своем доме в Эссексе. Коллеги по группе сообщили, что он покончил с собой.